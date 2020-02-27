В аэропорту Сочи пьяного пассажира сняли с рейса в Санкт-Петербург

Информация о нетрезвом пассажире вылетающего в Санкт-Петербург рейса поступила в дежурную часть от диспетчера аэропорта. Он сообщил, что при посадке в самолет одного из пассажиров отстранили от полета по решению экипажа.

Мужчину доставили в дежурную часть, а затем на медосвидетельствование, результаты которого показали, что мужчина пьян.

В отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в середине февраля в аэропорту Сочи пассажирку из Петербурга задержали за мат в самолете.