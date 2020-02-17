В аэропорту Сочи пассажирку из Петербурга задержали за мат в самолете

Наряд полиции к прибывшему борту вызвал диспетчер. Причиной вызова стало поведение одной из пассажирок во время полета. По словам экипажа, 26-летняя девушка выражалась нецензурной бранью, скандалила и не реагировала на замечания окружающих.

Дебоширку доставили в дежурную часть в аэропорту. От медосвидетельствования жительница Ленинградской области отказалась. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЮФО.

По информации издания «Невские новости», девушка употребляла алкоголь, громко ругалась, угрожала пассажирам и сообщила, что два дня назад вышла из психбольницы. Стюардам удалось успокоить ее, но после прилета, при выходе из самолета, она вновь начала шуметь, распевая громко песни и мешая пассажирам.