В аэропорту Сочи пассажирку из Петербурга задержали за мат в самолете

Краснодарский край

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Сотрудники транспортной полиции 16 февраля задержали в аэропорту Сочи пассажирку прибывшего из Санкт-Петербурга самолета

Наряд полиции к прибывшему борту вызвал диспетчер. Причиной вызова стало поведение одной из пассажирок во время полета. По словам экипажа, 26-летняя девушка выражалась нецензурной бранью, скандалила и не реагировала на замечания окружающих.

Дебоширку доставили в дежурную часть в аэропорту. От медосвидетельствования жительница Ленинградской области отказалась. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЮФО.

По информации издания «Невские новости», девушка употребляла алкоголь, громко ругалась, угрожала пассажирам и сообщила, что два дня назад вышла из психбольницы. Стюардам удалось успокоить ее, но после прилета, при выходе из самолета, она вновь начала шуметь, распевая громко песни и мешая пассажирам.

Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарский суд вынес приговор по делу авиадебошира из Санкт-Петербурга, из-за которого год назад совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара самолет Сочи — Москва. 35-летнего мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую организацию.

Авиация Аэропорты Полиция Сочи

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