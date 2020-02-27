В 2020 году дополнительное финансирование на Кубани получат 20 госпрограмм

На 33-й сессии Заксобрания Кубани 27 февраля парламентарии приняли законопроект «О внесении изменений в закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"», который предусматривает увеличение объема финансирования 20 государственных программ. Среди них — программы социальной направленности, на реализацию которых в 2020 году дополнительно предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Этисредства планируют распределить следующим образом:

Из общего объема финансирования 800 млн рублей направят на строительство школ. Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» получит почти 2,7 млрд рублей. На «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» потратят дополнительно 5,2 млрд рублей, которые пойдут на капремонт дорог региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что многие изменения в госпрограммы коснулись социальной сферы.

«Здравоохранение и образование, культура и спорт, социальное обеспечение — это то, что в наибольшей мере волнует каждого кубанского жителя. В свою очередь развитие дорожно-транспортной сети формирует имидж региона, поэтому каждый год на ее совершенствование направляются значительные средства. Это продиктовано увеличивающейся нагрузкой. И задача региональных властей — приложить максимум усилий, чтобы дороги становились комфортными и безопасными», — прокомментировал спикер кубанского парламента.

Юрий Бурлачко добавил, что эти и другие программы находятся на постоянном контроле депутатов ЗСК, их реализация регулярно отслеживается, а финансирование по возможности расширяется.

Как сообщали Юга.ру, также по итогам 33-й сессии решили оплачивать аренду жилья медработников, а аграриев обязали раз в пятилетку удобрять почву навозом, увеличив его объем более чем в четыре раза — с 2 до 9 тонн.