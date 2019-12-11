Кубанскому ЗСК исполняется 25 лет. Как работала законодательная власть все эти годы

19 декабря Законодательному собранию Краснодарского края исполнится 25 лет. Юга.ру вспоминают, с чего начиналась законодательная власть на Кубани и как работал региональный парламент на протяжении четверти века.

Зарождение современного парламента Законодательное собрание стало историческим правопреемником представительных органов Краснодарского края. Первые выборы депутатов в кубанский парламент прошли в ноябре 1994 года. Свои кандидатуры тогда выдвинули почти 500 человек. В городах и районах края шла активная предвыборная кампания: кандидаты выезжали в самые отдаленные районы Кубани, встречались с жителями, представляли свои программы — в итоге в Законодательное собрание были избраны 50 депутатов. В декабре 1994-го парламент собрался на первую сессию под руководством бывшего члена бюро райкома КПСС Алексея Багмута. Именно тогда утвердили административно-территориальное деление края, символы, флаг, гимн.

Органы власти на Кубани. История



История представительной власти на Кубани тесно связана с казачьими традициями. Такие должности, как кошевой атаман, судья и писарь, на протяжении долгих лет оставались выборными среди запорожских казаков. Пока Павел I не решил, что назначать главного среди казаков должно царское правительство, — тогда и появилась должность войскового атамана. Так, во второй половине XIX века казаки могли выбирать только станичного атамана.

1994 год — один из самых непростых в истории Краснодарского края. Бюджет региона испытывал большие трудности. После распада СССР большинство коллективных хозяйств прекратили свое существование, не работали заводы. Не было четких политических ориентиров и стратегий. Каждый из 50 депутатов предлагал собственное видение ситуации, парламентские сессии сопровождались громкими дискуссиями.

Первым принятым краевым законом стал закон «О моратории на приватизацию объектов образования в Краснодарском крае» (1-КЗ от 30.03.1995).

С декабря 1995 года Заксобрание возглавил первый заместитель главы администрации края Владимир Бекетов. Он руководил парламентом региона более 20 лет. Круг проблем, которые приходилось решать, был очень широким: от торговли нелегальным алкоголем до подпольного игорного бизнеса. Постоянно уделяли внимание и социальным направлениям — так появились законы о пособиях детям-сиротам и ветеранам, поддержке малого и среднего бизнеса и спорта. Органы власти на Кубани. История



Городское самоуправление начало появляться в городах Кубани в 70-х годах XIX века. Первые выборы в гордуму Екатеринодара прошли в 1874 году. В них участвовали 1704 человека.



В 1905 году император Николай II подписал Манифест о провозглашении демократических свобод. Это означало, что представители любых сословий могли принимать участие в работе Государственной думы. Так в России зародился парламентаризм.



После революции стали зарождаться новые формы власти и отношений между ними. В апреле 1917 года был избран Кубанский областной совет — высший орган гражданский власти в области. В то же время в ходе съезда его участники-казаки объявили себя Кубанской краевой войсковой Радой — позже в ее составе была сформирована законодательная Рада.

Заксобрание сегодня Сейчас в стенах Законодательного собрания на Красной, 3 работает шестой созыв кубанского парламента. Выборы депутатского корпуса прошли 10 сентября 2017 года, в его состав вошли 70 парламентариев от трех фракций («Единая Россия», КПРФ и ЛДПР), а председателем был избран Юрий Бурлачко, в прошлом — вице-губернатор края. В шестом созыве ЗСК: 14 постоянных комитетов;

5 управлений;

из 70 депутатов — 7 женщин;

средний возраст избранных депутатов — 49 лет.

За два года работы депутаты шестого созыва успели подготовить и принять важные региональные законы: о развитии животноводства, производстве органической продукции, о безопасности перевозок пассажиров, защите прав дольщиков и многие другие. Вот что говорит о работе депутатов Юрий Бурлачко:

Юрий Бурлачко

— Мы постоянно совершенствуем нормативную правовую базу, поэтому называть каждый принятый нами «социальный», «медицинский» или «аграрный» закон ключевым, считаю, было бы неправильно. Это планомерная работа, имеющая одну-единственную цель — повысить качество жизни кубанцев, ускорить темпы экономического развития края. Закон «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» стал значимым этапом в работе депутатов. Именно он определил, как будут расти и развиваться отрасли экономики и социальная сфера региона.

В число самых резонансных нормативных правовых актов вошел также закон о курортном сборе. Поддержка и развитие курортной отрасли очень важны, так как это помогает повышать привлекательность региона не только для туристов, но и для новых инвесторов.

Органы власти на Кубани. История



В 20-е годы прошлого века, когда на Кубань пришла советская власть, интересы граждан стал представлять Кубано-Черноморский областной революционный комитет. Его возглавил Ян Полуян. Именно по ходатайству ревкома в конце 1920 года Екатеринодар был переименован в Краснодар.



Краснодарский край появился в 1937 году. А в 1939-м был создан Совет депутатов трудящихся (с 1977-го — народных депутатов), действовавший в крае почти 55 лет.

Новый подход к работе В шестом созыве изменился подход к проведению дней муниципальных образований в ЗСК. Теперь на таких встречах акцент делается на обсуждении проблем муниципалитетов. Работа по новым принципам началась с Кореновского района. — В 2018 году именно в Кореновском районе мы впервые отработали новый формат дней муниципальных образований. А уже в этом году провели контрольные мероприятия, в ходе которых выяснили, удалось ли изменить ситуацию в проблемных сферах. Отмечу, администрация испытание выдержала. По тем проблемам, которые не сняты с контроля или требуют долгосрочного решения, составлены дорожные карты. Есть уверенность в том, что задачи, поставленные и главой государства, и губернатором Кубани, обязательно будут выполнены, — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В рамках дней муниципальных образований депутаты выезжают в районы, изучают ситуацию в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Затем проблемы муниципалитета и пути их решения обсуждают за круглым столом. Формат проведения выездных заседаний тоже стал другим. Депутаты чаще посещают районы с коллегами из других комитетов, так как большинство проблем носит межотраслевой характер, и решить их можно, объединив силы. Уже есть результаты такого подхода в регулировании некоторых вопросов, например ставок арендной платы за пастбища.