Аграриев Кубани обяжут раз в пятилетку удобрять почву навозом, увеличив его объем в четыре раза

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил депутатам внести изменения в уже действующий нормативный правовой акт, регулирующий в регионе обеспечение плодородия земель сельхозназначения. Это нужно из-за того, что за последние десятилетия содержание гумуса в почве в некоторых местах снизилось с 5,7% до 3%. В основном это происходит из-за выноса питательных веществ вместе с урожаем.

Согласно поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы земельных участков, будут обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее 9 тонн навоза. Раньше этот объем составлял 2 тонны, сообщили в пресс-службе ЗСК. По словам Кондратьева, важно сохранить гумус для последующих поколений, так как современные удобрения иссушивают почву.

«После принятия нами закона о животноводстве наметилась тенденция прироста поголовья скота. В среднем это 1,2 тыс. голов в год. Но этого все равно мало. Внесением изменений в закон об обеспечении плодородия земель мы стимулируем развитие отрасли животноводства», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

После обсуждения парламентарии приняли закон в первом чтении.

Напомним, еще весной 2018 года депутаты ЗСК приняли краевой закон о развитии животноводства, предполагающий рост поголовья скота и, как следствие, увеличение объемов органики.