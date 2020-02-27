Медработникам Кубани будут оплачивать аренду жилья

Как писали Юга.ру, на прошлой сессии ЗСК в конце января кубанские парламентарии решили ввести единовременные выплаты педагогам за переезд в села и маленькие города.

«Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 млн рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения», — сказал Юрий Бурлачко.

Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов рассказал об изменениях в ст. 43 закона. По его словам, поправки дают администрации Кубани полномочия устанавливать дополнительные меры соцподдержки медицинских работников госучреждений здравоохранения региона, а именно — компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

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