«Яндекс.Карты» начали показывать движение маршрутов городского транспорта в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Приложение «Яндекс.Карты» 27 февраля начало показывать движение трамваев, троллейбусов и автобусов в Краснодаре

В приложении специальными иконками отмечены автобусы, троллейбусы и трамваи. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится нужный вид транспорта, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

Читайте также:

При нажатии на иконку остановки приложение покажет список всех маршрутных номеров транспорта, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это может пригодиться, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать в другой конец города.

«Яндекс.Карты» показывают движение 38 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Чтобы следить за ними, нужно включить отображение транспорта — это можно сделать в веб-версии карт и в мобильном приложении. Данные о транспорте предоставляет Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Как писали Юга.ру, летом 2018 года «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» начали показывать движение общественного транспорта Ростова в режиме онлайн.

карты Краснодар Общественный транспорт Яндекс

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Яндекс.Карты» начали показывать движение маршрутов городского транспорта в Краснодаре
В Сочи к поискам унесенных в море мальчиков привлекли водолазов
В центре Краснодара построят новую школу и детский сад
В Сочи водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП
В Анапе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Жителей Кубани просят помочь новорожденным совятам, которых нашли в аэропорту Краснодара

Лента новостей

Реклама на портале