«Яндекс.Карты» начали показывать движение маршрутов городского транспорта в Краснодаре

В приложении специальными иконками отмечены автобусы, троллейбусы и трамваи. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится нужный вид транспорта, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки приложение покажет список всех маршрутных номеров транспорта, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это может пригодиться, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать в другой конец города.

«Яндекс.Карты» показывают движение 38 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Чтобы следить за ними, нужно включить отображение транспорта — это можно сделать в веб-версии карт и в мобильном приложении. Данные о транспорте предоставляет Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, сообщили в пресс-службе «Яндекса».