На дороги Кубани с марта 2020 года выедут беспилотные автомобили
В Краснодарским крае начнутся испытания беспилотной техники
26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». В документе указано, что Краснодарский край стал одним из регионов России, где с 1 марта 2020 года по 1 марта 2022 года будут проводить испытания беспилотных автомобилей.
Помимо Кубани опыты над беспилотниками проведут на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга, а также Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.
Сейчас эксперимент по внедрению на дороги общего пользования беспилотников проводится в Татарстане (в частности, на территории города Иннополис) и в Москве. Автомобили с автономным управлением передвигаются там по дорогам общего пользования без водителя, но с обязательным присутствием оператора, который контролирует процесс.
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