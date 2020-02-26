На дороги Кубани с марта 2020 года выедут беспилотные автомобили

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарским крае начнутся испытания беспилотной техники

26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». В документе указано, что Краснодарский край стал одним из регионов России, где с 1 марта 2020 года по 1 марта 2022 года будут проводить испытания беспилотных автомобилей.

Помимо Кубани опыты над беспилотниками проведут на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга, а также Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.

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Сейчас эксперимент по внедрению на дороги общего пользования беспилотников проводится в Татарстане (в частности, на территории города Иннополис) и в Москве. Автомобили с автономным управлением передвигаются там по дорогам общего пользования без водителя, но с обязательным присутствием оператора, который контролирует процесс.

Автомобили Дороги Технологии Транспорт

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На дороги Кубани с марта 2020 года выедут беспилотные автомобили

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