На дороги Кубани с марта 2020 года выедут беспилотные автомобили

26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». В документе указано, что Краснодарский край стал одним из регионов России, где с 1 марта 2020 года по 1 марта 2022 года будут проводить испытания беспилотных автомобилей.

Помимо Кубани опыты над беспилотниками проведут на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга, а также Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.