На новой развязке под Краснодаром установили мост

К концу осени в Адыгее планируют завершить строительство новой транспортной развязки на 1342-м км трассы М4 «Дон» возле поселка Тлюстенхабль

Работы ведутся с опережением графика, сообщили в пресс-службе Автодора.

Дорожники уже завершили возведение путепровода через трассу — одного из основных сооружений развязки. Теперь предстоит закончить обустройство дороги по основному ходу. Продолжается строительство трех съездов, переустройство линий электропередачи, установка шумозащитных экранов и освещения в разделительной полосе.

«В результате дорога на этом отрезке будет доведена до высшей категории — 1А», — отметили в пресс-службе Автодора.

Весь проект разделен на два этапа. Завершение строительно-монтажных работ первого участка и одного из съездов развязки, который и станет подъездом к Тлюстенхаблю, запланировано на конец осени 2019 года. После этого останется возвести надземный пешеходный переход.

Как сообщали Юга.ру, строительство развязки в районе Тлюстенхабля началось осенью 2018 года. В феврале 2019-го глава Адыгеи сказал, что ее планируется завершить в 2020 году.