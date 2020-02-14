Женщина погибла при пожаре из-за сигареты в Успенском районе

Краснодарский край

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В селе Коноково Успенского района 14 февраля в частном доме загорелась постель, погибла женщина

Сообщение о возгорании в доме на улице Заводской поступило пожарным в 14:04. Дым заметили соседи, они вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели установили, что в доме горит постель на площади 3 кв. метра. Возгорание ликвидировали спустя две минуты.

В краевом управлении СКР рассказали, что после ликвидации огня в помещении обнаружили тело 67-летней хозяйки дома. Сейчас следователи проводят по факту пожара доследственную проверку, обстоятельства ЧП выясняются.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что вечером 10 февраля в Славянске-на-Кубани произошел пожар в частном доме, пострадали трое.

МЧС Пожары смерть Успенский район

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