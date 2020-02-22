В Краснодаре сгорел торговый павильон
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре ночью 22 февраля произошел пожар на улице Благоева
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:55. По прибытию пожарные установили, что горит торговый павильон на площади 20 кв. метров. Огонь потушили в 3:12, никто не пострадал.
На месте работали восемь человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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