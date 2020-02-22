В Краснодаре сгорел торговый павильон

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:55. По прибытию пожарные установили, что горит торговый павильон на площади 20 кв. метров. Огонь потушили в 3:12, никто не пострадал.

На месте работали восемь человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.