В Краснодаре сгорел торговый павильон

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 22 февраля произошел пожар на улице Благоева

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:55. По прибытию пожарные установили, что горит торговый павильон на площади 20 кв. метров. Огонь потушили в 3:12, никто не пострадал. 

На месте работали восемь человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 14 февраля в Краснодаре случился пожар на автомойке. За день до этого в краевой столице произошел пожар на подстанции, из-за чего в центре города отключился свет.

Краснодар МЧС Пожары

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