В центре Краснодара 13 февраля в ряде домов отключили электричество из-за задымления на подстанции

В 15:48 в пожарную службу сообщили о возгорании на трансформаторной подстанции «НЭСК-Электросети» на улице Гоголя. На место вызвали электриков, а также задействовали две пожарных машины и девять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар ликвидировали за 4 минуты.

Видео с задмылением подстанции появилось в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края».

В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что из-за происшествия пострадало оборудование, сейчас специалисты его заменяют. Временно без электричества остались ряд офисных зданий по улицам Красной, Гоголя, Красноармейской, а также два жилых дома на Красной, 78 и Красной, 45.

Как рассказывали Юга.ру, утром 12 февраля на Кубани загорелся завод по производству пластиковых окон.