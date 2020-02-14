В центре Краснодара загорелась автомойка

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 14 февраля начался пожар на автомойке

Сообщение о пожаре на улице Костылева поступило в 12:46. На месте спасатели установили, что горит подсобное помещение на площади 20 кв. метров.

В тушении задействовали 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар потушили спустя 28 минут. Пострадавших и погибших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне в краевой столице произошел пожар на подстанции, из-за чего в центре города отключился свет.

Краснодар МЧС Пожары

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