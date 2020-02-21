Ростуризм посоветовал любителям экстремального туризма ехать в Крым

За необычным и экстремальным туризмом лучше всего ехать на Камчатку, Ямал, в Хакасию, республики Алтай и Крым, рассказали RT в ведомстве.

На Камчатке можно попробовать заняться такими видами лыжного спорта как фрирайд и хели-ски, освоить сложные спуски на склонах вулканов и сопок. Кроме того, в регионе можно заняться серфингом.

Ямал подойдет для любителей полярного туризма. Даже неподготовленные путешественники смогут пройти маршрут по горному массиву Рай-Из. А любителям этнографического туризма предлагают пожить в стойбище вместе с коренными жителями региона.

В Хакасии, напомнили эксперты, работает парк развлечений «Мраморка», который расположен на самой большой мраморной скалы в России. Там есть маршруты для альпинистов разной сложности. Также туристы могут попробовать дрифт на велосипедах по льду Саяно-Шушенского водохранилища и фрирайд на курорте в селе Приисковое.

В Алтае же расположен первый за Уралом байк-парк, где находится 11 км трасс для экстремальных велосипедных спусков. На Северо-Чуйском хребте можно заняться альпинизмом, а на реках Чуя и Катунь организовать сплавы разного уровня сложности.

В Крыму можно заняться роупджампингом (прыжки с веревкой с высоких объектов), зиплайном (спуск по стальному канату), скайлайном (хождение по натянутой стропе). Еще в Крыму развит каякинг (спуск по горным рекам) и такие водные виды спорта, как виндсерфинг, вэйкбординг и дайвинг.

Курорты Юга.ру публиковали несколько материалов о туризме в Крыму. Например, краткий обзор всех гор на полуострове, куда стоит сходить в поход. В статье собраны вершины как для начинающих туристов, так и для более опытных покорителей гор. Или обзор популярных мест для кемпинга и автокемпинга на полуострове. Это не потребует больших затрат и позволит поближе познакомиться с разнообразием местной флоры и фауны.

А журналисты портала Юга.ру поделились личным списком любимых мест в Крыму, где можно отдохнуть телом и душой.