Ростуризм посоветовал любителям экстремального туризма ехать в Крым

Крым, Вся Россия

Распечатать

Ростуризм 21 февраля назвал российские регионы, которые подходят для экстремального туризма

За необычным и экстремальным туризмом лучше всего ехать на Камчатку, Ямал, в Хакасию, республики Алтай и Крым, рассказали RT в ведомстве.

На Камчатке можно попробовать заняться такими видами лыжного спорта как фрирайд и хели-ски, освоить сложные спуски на склонах вулканов и сопок. Кроме того, в регионе можно заняться серфингом.

Читайте также:

Ямал подойдет для любителей полярного туризма. Даже неподготовленные путешественники смогут пройти маршрут по горному массиву Рай-Из. А любителям этнографического туризма предлагают пожить в стойбище вместе с коренными жителями региона.

Читайте также:

В Хакасии, напомнили эксперты, работает парк развлечений «Мраморка», который расположен на самой большой мраморной скалы в России. Там есть маршруты для альпинистов разной сложности. Также туристы могут попробовать дрифт на велосипедах по льду Саяно-Шушенского водохранилища и фрирайд на курорте в селе Приисковое.

Читайте также:

В Алтае же расположен первый за Уралом байк-парк, где находится 11 км трасс для экстремальных велосипедных спусков. На Северо-Чуйском хребте можно заняться альпинизмом, а на реках Чуя и Катунь организовать сплавы разного уровня сложности.

В Крыму можно заняться роупджампингом (прыжки с веревкой с высоких объектов), зиплайном (спуск по стальному канату), скайлайном (хождение по натянутой стропе). Еще в Крыму развит каякинг (спуск по горным рекам) и такие водные виды спорта, как виндсерфинг, вэйкбординг и дайвинг.

Читайте также:

Курорты Юга.ру публиковали несколько материалов о туризме в Крыму. Например, краткий обзор всех гор на полуострове, куда стоит сходить в поход. В статье собраны вершины как для начинающих туристов, так и для более опытных покорителей гор. Или обзор популярных мест для кемпинга и автокемпинга на полуострове. Это не потребует больших затрат и позволит поближе познакомиться с разнообразием местной флоры и фауны.

А журналисты портала Юга.ру поделились личным списком любимых мест в Крыму, где можно отдохнуть телом и душой.

Крым Курорты и туризм Экстремальные виды спорта

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Учителем из Сочи, который применил удушающий прием к ученику, занялись следователи
Арбитражный суд Адыгеи возглавил судья из Краснодара
СК: Глава Хостинского района потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство
Ростуризм посоветовал любителям экстремального туризма ехать в Крым
Главу Хостинского района Сочи арестовали по делу о мошенничестве
Куда везут мусор из пяти муниципалитетов, неизвестно. Полигон в Белореченске закрыли

Лента новостей

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Зачем стоит съездить в Геленджик на длинных выходных

Куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, неизвестно

Работа полигона ТКО в Белореченске временно приостановлена

Реклама на портале