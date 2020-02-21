Большинство абонентов DANYCOM.Mobile выбирает бесплатные тарифы

По итогам 2019 года более 75% абонентов мобильного оператора DANYCOM.Mobile предпочли тарифы, за которые не нужно платить

По данным компании, лидером остается запущенный в феврале прошлого года тарифный план «Бесплатный» — его выбрали 64% абонентов оператора. Бесплатная продуктовая линейка DANYCOM.Mobile включает тарифы «Бесплатный» и «Звони бесплатно». В «Бесплатный» входят 30 минут на звонки российских операторов, 50 SMS на все номера внутри страны и 1 Гб интернет-трафика. Условием пользования тарифа является лишь согласие абонента получать до пяти рекламных сообщений в сутки. «Звони бесплатно» выбрали в 2019 году около 11% абонентов. Тариф включает 60 минут на звонки любых отечественных операторов и 600 SMS на все номера по России.

Как писали Юга.ру, тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile был назван продуктом года на премии «Время инноваций-2019».