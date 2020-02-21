Большинство абонентов DANYCOM.Mobile выбирает бесплатные тарифы
По итогам 2019 года более 75% абонентов мобильного оператора DANYCOM.Mobile предпочли тарифы, за которые не нужно платить
По данным компании, лидером остается запущенный в феврале прошлого года тарифный план «Бесплатный» — его выбрали 64% абонентов оператора.
Бесплатная продуктовая линейка DANYCOM.Mobile включает тарифы «Бесплатный» и «Звони бесплатно». В «Бесплатный» входят 30 минут на звонки российских операторов, 50 SMS на все номера внутри страны и 1 Гб интернет-трафика. Условием пользования тарифа является лишь согласие абонента получать до пяти рекламных сообщений в сутки.
«Звони бесплатно» выбрали в 2019 году около 11% абонентов. Тариф включает 60 минут на звонки любых отечественных операторов и 600 SMS на все номера по России.
Как писали Юга.ру, тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile был назван продуктом года на премии «Время инноваций-2019».
Эти тарифные планы DANYCOM.Mobile, как и линейка «семейных» предложений, позволяют безлимитно общаться внутри сети. Больше половины абонентов бесплатной связи DANYCOM.Mobile — люди в возрасте от 30 до 50 лет.
«Ровно год назад был запущен тарифный план "Бесплатный", который сразу стал хитом продуктовой линейки DANYCOM.Mobile. Уверены, что популярность бесплатных предложений продолжит расти. Мы это доказываем с каждым выходом в новый российский регион, с каждым пришедшим к нам абонентом», — отметила директор по маркетингу и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.
Сейчас мобильный оператор DANYCOM.Mobile оказывает услуги в 56 регионах страны более 400 тысячам абонентов, перешедшим, в том числе и по MNP (переход на другого оператора с сохранением номера). Кроме того, в планах компании — выход с бесплатной линейкой тарифов и в страны ЕС.
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