Тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile назван продуктом года на премии «Время инноваций-2019»
На IX премии «Время инноваций-2019» тариф «Бесплатный» от мобильного оператора DANYCOM.Mobile победил в номинации «Продукт года» в категории «Телекоммуникационные технологии»
Группа компаний DANYCOM приняла участие в международной премии «Время инноваций-2019», которая состоялась 5-6 декабря в Баку. ГК DANYCOM строит экосистему дополняющих друг друга бизнесов — телеком-платформу, предоставляющую комплексные решения: от мобильной связи до SMS и e-mail-рассылок с детальной настройкой сообщений на основе больших данных.
Основные направления группы компаний — телеком-платформа DANYCOMO (ранее бренд DANYCOM.SMS) с объемом A2P SMS-трафика (application-to-person, от приложения к пользователю) более 1 млрд сообщений в месяц и мобильный оператор DANYCOM.Mobile с абонентской базой более 300 тыс. человек в 55 регионах РФ — позволяют предлагать уникальные решения.
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«2019 год — время старта наших инновационных продуктов и решений. В феврале мы запустили тарифный план «Бесплатный», который позволяет абонентам получать качественные услуги голосовой связи и передачи данных, не тратя на это собственные денежные средства. В августе дополнили «бесплатную» линейку тарифом «Звони бесплатно», ориентированным на пользователей голосовых услуг. Мы говорим честно, что такое уникальное для российского рынка предложение доступно, благодаря согласию получать не более пяти рекламных SMS в день», — комментирует директор по развитию и управлению продуктами ГК DANYCOM Петр Кушиков.
Ежегодная премия «Время инноваций» проводится с 2011 года фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономразвития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и ОАО «Российская венчурная компания».
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