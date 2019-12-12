Тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile назван продуктом года на премии «Время инноваций-2019»

На IX премии «Время инноваций-2019» тариф «Бесплатный» от мобильного оператора DANYCOM.Mobile победил в номинации «Продукт года» в категории «Телекоммуникационные технологии»

Группа компаний DANYCOM приняла участие в международной премии «Время инноваций-2019», которая состоялась 5-6 декабря в Баку. ГК DANYCOM строит экосистему дополняющих друг друга бизнесов — телеком-платформу, предоставляющую комплексные решения: от мобильной связи до SMS и e-mail-рассылок с детальной настройкой сообщений на основе больших данных.

Основные направления группы компаний — телеком-платформа DANYCOMO (ранее бренд DANYCOM.SMS) с объемом A2P SMS-трафика (application-to-person, от приложения к пользователю) более 1 млрд сообщений в месяц и мобильный оператор DANYCOM.Mobile с абонентской базой более 300 тыс. человек в 55 регионах РФ — позволяют предлагать уникальные решения.