DANYCOM.Mobile объявил акцию с бесплатными тарифами «4 штуки в одни руки»
Виртуальный оператор DANYCOM.Mobile в феврале объявил акцию «4 штуки в одни руки», в рамках которой абоненты могут получить до четырех сим-карт с бесплатными тарифами
Сейчас абонент тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно» на один паспорт может заказать дополнительно одну сим-карту с уже имеющимися тарифами. Новым клиентам DANYCOM.Mobile на один паспорт доступны по две сим-карты с одним из тарифов бесплатной линейки.
Если на участника акции зарегистрировано более двух сим-карт DANYCOM.Mobile с тарифами «Бесплатный» и/или «Звони бесплатно», то все последующие сим-карты автоматически переведут на тарифный план «Гелий».
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Оформить заказ можно до 10 марта 2020 года, пройти активацию в таком случае необходимо будет до 31 марта 2020 года включительно.
«Бесплатные тарифы в нашей линейке являются хитами продаж, ими пользуются почти 60% всех наших абонентов. В рамках акции мы предоставляем клиентам возможность подключить несколько номеров на уникальные бесплатные тарифные планы и таким образом обеспечить всю семью выгодной мобильной связью», — прокомментировала акцию директор по маркетингу и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.
Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте оператора.
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