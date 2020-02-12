DANYCOM.Mobile объявил акцию с бесплатными тарифами «4 штуки в одни руки»

Виртуальный оператор DANYCOM.Mobile в феврале объявил акцию «4 штуки в одни руки», в рамках которой абоненты могут получить до четырех сим-карт с бесплатными тарифами

Сейчас абонент тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно» на один паспорт может заказать дополнительно одну сим-карту с уже имеющимися тарифами. Новым клиентам DANYCOM.Mobile на один паспорт доступны по две сим-карты с одним из тарифов бесплатной линейки. Если на участника акции зарегистрировано более двух сим-карт DANYCOM.Mobile с тарифами «Бесплатный» и/или «Звони бесплатно», то все последующие сим-карты автоматически переведут на тарифный план «Гелий».