Глава ЗСК обсудил развитие строительной отрасли края с президентом «Девелопмент-Юг»
21 февраля председатель Законодательного cобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой корпорации «Девелопмент-Юг» Сергеем Ивановым
Встреча была приурочена к 25-летию застройщика. В ней участвовал и председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.
За годы работы в Краснодаре, Ростовской и Астраханской областях и в Пермском крае компания ввела в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья. Сегодня в домах «Девелопмент-Юг» проживает более 75 тыс. человек. В Краснодаре в 2019 году было введено в эксплуатацию свыше 100 тыс. кв. м жилья.
«В Краснодаре акцент нужно делать на комплексной застройке жилых микрорайонов. Об этом неоднократно говорил и губернатор края. Ведь в городах, подобных нашему, идет естественный прирост населения. И обратной стороной этого процесса оказывается возрастающая нагрузка на учреждения соцсферы», — отметил Бурлачко.
Спикер ЗСК назвал позицию компании по комплексной застройке созвучной политике краевых властей и подчеркнул, что конкуренцию на строительном рынке города выдержит лишь тот, кто будет придерживаться этой позиции. Ведь сейчас покупатель обращает внимание не просто на квадратные метры, а на среду обитания.
Также на встрече стороны обсудили налоговую дисциплину, образование цен на жилье с учетом региональной специфики, создание условий для строительного бизнеса и роль законодателей в этом процессе.
Говоря о планах холдинга, его глава рассказал, что объем сдаваемого жилья только в Краснодаре планируется увеличить вдвое. Помимо этого корпорация рассматривает Сочи в качестве перспективной территории для строительного бизнеса.
«Девелопмент-Юг» входит в число крупных налогоплательщиков региона. Так, к примеру, с каждых 100 тыс. кв. м возведенного жилья, компания платит более 500 млн рублей. В завершении встречи Юрий Бурлачко поздравил Сергея Иванова с наступающим 25-летием холдинга и пожелал ему дальнейшего успешного развития.
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