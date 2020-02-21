Глава ЗСК обсудил развитие строительной отрасли края с президентом «Девелопмент-Юг»

21 февраля председатель Законодательного cобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой корпорации «Девелопмент-Юг» Сергеем Ивановым

Встреча была приурочена к 25-летию застройщика. В ней участвовал и председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. За годы работы в Краснодаре, Ростовской и Астраханской областях и в Пермском крае компания ввела в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья. Сегодня в домах «Девелопмент-Юг» проживает более 75 тыс. человек. В Краснодаре в 2019 году было введено в эксплуатацию свыше 100 тыс. кв. м жилья.

«В Краснодаре акцент нужно делать на комплексной застройке жилых микрорайонов. Об этом неоднократно говорил и губернатор края. Ведь в городах, подобных нашему, идет естественный прирост населения. И обратной стороной этого процесса оказывается возрастающая нагрузка на учреждения соцсферы», — отметил Бурлачко. Спикер ЗСК назвал позицию компании по комплексной застройке созвучной политике краевых властей и подчеркнул, что конкуренцию на строительном рынке города выдержит лишь тот, кто будет придерживаться этой позиции. Ведь сейчас покупатель обращает внимание не просто на квадратные метры, а на среду обитания.