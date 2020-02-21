В приложение «ВСК страхование» добавили функцию распознавания документов через камеру

Такая функция сократит время ввода данных о страхователе и водителях в случае, когда необходимо заполнить личный кабинет и оформить новые полисы каско.

Для сканирования надо навести камеру телефона на документ, после чего программа автоматически распознает знаки и внесет их в поля формы. Вся идентификационная информация после этого сохранится в личном профиле, чтобы ее можно было использовать в следующий раз.

Обновленная версия мобильного приложения «ВСК страхование» с функцией распознавания данных паспорта и водительского удостоверения доступна на платформах iOS и Android.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать наши дистанционные сервисы. Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, который существенно облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время», — отметила заместитель генерального директора, руководитель блока развития бизнеса страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

Мобильное приложение «ВСК страхование» стало единственным российским дистанционным сервисом, которое вышло в финал международного конкурса The Digital Insurer. Кроме того, программа получила премию «Время инноваций — 2018» в номинации «Сервисное решение года», сообщили 21 февраля в пресс-службе компании.

Как сообщали Юга.ру, 20 февраля стало известно о том, что Страховой Дом ВСК разработал «умного» чат-бота для Telegram.