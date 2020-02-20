Страховой дом ВСК разработал «умного» чат-бота для Telegram

Специалисты научили бота задавать вопросы разной сложности и анализировать ответы. По окончанию опроса алгоритм бота выдает индивидуальный результат. Проект приурочили к 28-летию страхового дома ВСК. В праздничной версии проекта «Домовенок ВаСьКа» задавал вопросы об автомобилях и путешествиях. Опрос прошли несколько тысяч человек, которые получили скидку до 28% на страховые продукты. Чем больше правильных ответов, тем больше была скидка.

После общения с «ВаСьКой» клиенты и участники оставили свои поздравления команде ВСК. Самым креативным стало: «Желаю всегда оставаться крепкими, бойкими, веселыми, уверенными, отважными и крутыми, как лев среди зверей, как орел в небе, как василек в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!».

«На протяжении истории нашей компании предоставление качественного клиентского сервиса было и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы взаимодействуем с клиентами посредством различных каналов коммуникации и рады открыть еще один новый канал для общения», — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Напомним, 11 февраля страховому дому ВСК исполнилось 28 лет. Компания представлена во всех субъектах РФ, за годы работы в нее обратились более 30 млн россиян, рассказали в пресс-службе ВСК.