Восемь криков тревожных птиц будут отпугивать пернатых в аэропорту Сочи

Краснодарский край

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Международный аэропорт Сочи начнет использование нового оборудования для отпугивания птиц

В аэропорту началась модернизация системы, которая обеспечивает безопасность полетов и ограничивает возможность столкновения пернатых и самолетов. Сейчас здесь находятся 17 устройств, которые воспроизводят запись естественных криков бедствия и тревоги птиц. В ближайшее время в аэропорту дополнительно установят пять подобных уйстройств, которые имеют еще более точный диапазон звучания животных — они будут воспроизводить до восьми видов криков.

Также около около комплекса продолжают работать пропановые пушки — это устройства, в котором поджигается, а затем взрывается сжатый газ. У механизма есть специальный «ствол», который усиливает звук хлопка и выводит его наружу. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру пояснили, что это один из наиболее действенных методов отпугивания птиц.

В крайних случаях, при обнаружении больших скоплений птиц, орнитологи аэропорта применяют сигнальные ракеты, заключили в компании.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Сочи оккупировали чайки.

Аэропорты Безопасность птицы Сочи

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