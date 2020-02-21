Власти Сочи пообещали решить проблему трассы, которую затапливает во время дождей

Краснодарский край

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В мэрии Сочи 20 февраля сообщили о том, что планируют решить многолетнюю проблему подтоплений участка федеральной дороги А147 в Адлерском районе

На этом участке дороги, в районе автозаправки и торгового квартала «Фара», после сильных дождей поднимается вода и образуются пробки. Например, подтопление дороги после ливня случилось в 2015 году. Также Юга.ру писали о подобном случае в 2018 году, когда после непогоды затопило проезжую часть и остановку в направлении центра Сочи. Тогда на месте происшествия пришлось ввести реверсивное движение. Еще одно подтопление в районе «Фары» произошло в июле 2019 года.

В течение 2020 года мэрия города планирует войти в краевую программу финансирования. С помощью нее администрация собирается выполнить работы по перекладке коллектора, чтобы устранить постоянное подтопление дороги.

Вместе с этим до конца года власти планируют передать 350 км бесхозных сетей ливневой канализации на баланс муниципального предприятия «Водосток». Это поможет снизить риск подтоплений, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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