В Адыгее в выходные пройдет автогонка по бездорожью «Февральские окна–2020»

Адыгея

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День защитника Отечества в Адыгее встретят традиционными соревнованиями по внедорожному автотуризму «Февральские окна–2020».

Регистрация участников начнется 21 февраля с 16:00. Около 22:00 состоится лекция по формату гонки и нюансам использования контрольных приборов. Основные соревнования пройдут 22 февраля. Начнутся они в 10:00 с этапа на поляне Кузнецова в поселке Каменномостском. Там организовали стоянки для автомобилей и смотровые площадки для зрителей.

Торжественное награждение победителей и закрытие соревнований состоится вечером 23 февраля.

Напомним, старейшая и единственная в регионе зимняя гонка в этом году впервые пройдет в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам. Организатор гонки Дмитрий Фриз рассказал порталу Юга.ру, что соревнование состоится по заранее подготовленному маршруту. Гонка по GPS-точкам включает четыре линейных специальных участка общей протяженностью около 100 км, из них один длинный (около 40 км) и три по 20 км.

В гонке примут участие около 30 экипажей из разных регионов юга страны. Они будут соревноваться в разных категориях в зависимости от автомобиля: «ТР0», «ТР1», «ТР2» и «Абсолют».

Автомобили Гонки

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