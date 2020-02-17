Гонка «Февральские окна» впервые получит статус Кубка Адыгеи по трофи-рейдам

В поселке Каменномостском Адыгеи с 21 по 23 февраля состоятся открытые соревнования по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2020»

Старейшая и единственная в регионе зимняя гонка в этом году впервые состоится в статусе Кубка Республики Адыгея по трофи-рейдам. Организатор гонки Дмитрий Фриз рассказал порталу Юга.ру, что соревнование пройдет по заранее подготовленному маршруту. Гонка по GPS точкам включает четыре линейных специальных участка (СУ) общей протяженностью около 100 км, из них один длинный — около 40 км и три — по 20 км.

В основном это будут сложные трассы на естественном рельефе: дороги с перепадом высот и разным покрытием, а также глубокая колея, броды, камни. Трассы будут проложены в районе Кузнецовой поляны, откуда начнется гонки. Для зрителей предусмотрели зрелищную часть соревнований. На поляне также оборудуют участки с препятствиями, которые войдут в «Пролог».

«Сложность "Пролога" заключаться в том, что к "Мобильнику" и "Апостольскому оврагу" добавляются новые препятствия. Кроме того, это будет не отдельный специальный участок, а первая его часть. Вторая часть — "Лес"», — сказал Фриз.

В гонке примут участие около 30 экипажей из разных регионов юга страны. Они будут соревноваться в разных категориях в зависимости от автомобиля: ТР0, ТР1, ТР2 и Абсолют.

«Старт гонок — 22 февраля с 9:00 до 10:00 на Кузнецовой поляне в поселке Каменномостском, куда можно будет добраться по указателям», — добавил Фриз.