«Ростелеком» планирует крупнейшую модернизацию региональных сетей
ПАО «Ростелеком» и ООО «РТК — Сетевые технологии» планируют масштабную модернизацию региональных сетей передачи данных (РСПД)
Аудит и описание высокоуровневой архитектуры и топологии сети, используемых компонентов и технологий (high-level design, HLD) планируется провести во всех регионах страны. Глубинная модернизация готовится в регионах с высокой загрузкой сетевого оборудования.
Стороны проведут оптимизацию сети, оценят объем нужного оборудования и технологических площадок, заменят устаревшее оборудование и организуют мониторинг и техподдержку для надежного управления РСПД «Ростелекома».
Договор уникален для телекоммуникационного рынка РФ — он сочетает традиционные сервисы с гибкими механизмами подписки на лицензии и ПО, отсрочками платежей. За счет включения финансовых инструментов в консолидированный пакет услуг «РТК — Сетевые технологии», плановые сроки реализации проекта сокращены вдвое без увеличения общего бюджета проекта.
Интервью топ-менеджера южного «Ростелекома»:
Модель реализации проекта призвана повысить эффективность РСПД: снижается стоимость владения сетью, сокращаются затраты на электроэнергию, расширяется емкость сети под прогноз роста трафика на 6 лет вперед. Это позволит ускорить развитие цифровых продуктов и услуг на инфраструктуре «Ростелекома».
«При создании “РТК — Сетевые технологии” мы договорились о приоритете этой компании в развитии технологического ландшафта “Ростелекома”. Масштабная модернизация региональных сетей передачи данных — именно такой проект, задачей которого является замена разнообразного оборудования и переход от набора всевозможных технических решений к единому универсальному принципу построения сетей. Это очень крупный и значимый шаг для оптимизации нашей региональной сетевой инфраструктуры», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.
«Финансовые инструменты и высокая техническая экспертиза дали уникальное решение для ускорения модернизации сети федерального масштаба по строгим требованиями нашего стратегического заказчика — компании “Ростелеком”. Этот проект — важный этап в развитии нашей компании. Полученный опыт может быть эффективно адаптирован и предложен другим операторам связи, крупным корпоративным и госорганизациям», — отметил гендиректор «РТК — Сетевые технологии» Максим Папин.