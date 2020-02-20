«Ростелеком» планирует крупнейшую модернизацию региональных сетей

Аудит и описание высокоуровневой архитектуры и топологии сети, используемых компонентов и технологий (high-level design, HLD) планируется провести во всех регионах страны. Глубинная модернизация готовится в регионах с высокой загрузкой сетевого оборудования.

Стороны проведут оптимизацию сети, оценят объем нужного оборудования и технологических площадок, заменят устаревшее оборудование и организуют мониторинг и техподдержку для надежного управления РСПД «Ростелекома».

Договор уникален для телекоммуникационного рынка РФ — он сочетает традиционные сервисы с гибкими механизмами подписки на лицензии и ПО, отсрочками платежей. За счет включения финансовых инструментов в консолидированный пакет услуг «РТК — Сетевые технологии», плановые сроки реализации проекта сокращены вдвое без увеличения общего бюджета проекта.