В Сочи задержали серийного похитителя автомобильных номеров

Им оказался ранее судимый 34-летний житель Московской области. Злоумышленник оставлял записку с номером своего телефона и банковского счета на лобовом стекле и требовал за возврат государственного знака от 2,5 до 3,5 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства), сообщили 19 февраля в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В середине ноября 2019 года стало известно о том, что на госуслугах начнут продавать «красивые» автомобильные номера за сотни тысяч рублей. Кроме того, ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае с конца 2019 года начнут выдавать автомобильные номера 193 региона.