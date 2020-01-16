Три человека пострадали в Сочи в аварии с двумя внедорожниками
В Сочи утром 16 января столкнулись два внедорожника, есть пострадавшие
Авария произошла в Адлерском районе, рядом с аэропортом. По предварительным данным, водитель машины Toyota ехал со стороны Красной Поляны в сторону Адлера. У аэропорта, на закруглении дороги он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
В ДТП пострадали трое мужчин человека: два пассажира Toyota и водитель Volvo.
Как писали Юга.ру, в центре Сочи в ночь на 14 января столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека.
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