В Белореченске сбили несовершеннолетнего велосипедиста

В Белореченске вечером 14 января ребенок на велосипеде попал под автомобиль

ДТП произошло в 18:05 на пересечении улиц Ленина и 40 лет ВЛКСМ. В тот момент, когда мальчик переезжал дорогу на велосипеде, его сбила машина Chevrolet Lanos. Ребенка доставили в приемный покой больницы, сообщила 14 января пресс-служба управления по делам ГО И ЧС Белореченска в инстаграме.

В ведомстве попросили родителей объяснять детям, что проезжую часть нужно переходить пешком, перекатывая велосипед рядом.

Напомним, в центре Сочи в ночь на 14 января произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.