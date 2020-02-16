Охотник случайно застрелил сына знакомого на Дону

Ростовская область

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11-летний мальчик погиб в Ростовской области от случайного выстрела из ружья

Инцидент произошел 13 февраля в Азовском районе. По данным следствия, житель Азова вместе со своим знакомым и его 11-летним сыном выехали в село Кагальник на охоту.

«Находясь на переднем сидении автомобиля, подозреваемый зарядил охотничье ружье и уложил его между водительским и пассажирским сидением дульным срезом по направлению к заднему пассажирскому сидению, на котором находился 11-летний мальчик. Во время движения произошел самопроизвольный выстрел из карабина, в результате которого пуля попала ребенку в живот», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Мальчика доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Против хозяина ружья возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как писали Юга.ру, в тот же день житель Кабардино-Балкарии случайно попал в голову маленькой девочке, стреляя из ружья в собак.

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