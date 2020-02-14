В Кабардино-Балкарии мужчина ранил в голову девочку, стреляя в собак

Житель Кабардино-Балкарии, стреляя из ружья в собак, случайно попал в голову маленькой девочке

Инцидент произошел 13 февраля в селении Золукокоаже. Семилетняя девочка вместе с мамой шла по улице вечернее время. Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал, а она увидела, что голова дочери в крови. Ребенка доставили в медучреждение, где рентген показал наличие пули в мягких тканях головы. Ей провели операцию и извлекли пулю калибра 7,62 мм.

Правоохранители установили, что выстрел из охотничьего карабина произвел местный житель 1972 года рождения. Мужчина утверждает, что стрелял в воздух, чтобы разогнать стаю бродячих псов.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, с помощью баллистической и медицинской экспертизы определят причиненный здоровью ребенка вред. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям стрелявшего, сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.