В Краснодаре почти на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской

С 18 февраля по 14 марта участок улицы Рашпилевской в Краснодаре перекроют из-за строительства сетей газоснабжения

Работы будут проводиться у дома 205, в районе пересечения с Гаврилова.

В этот период движение транспорта частично ограничат по одной из полос Рашпилевской при движении в сторону центра от Гаврилова до проезда Ключевского. На дороге установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, отметили в пресс-службе мэрии города.