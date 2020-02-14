В Краснодаре почти на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской

Краснодарский край

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С 18 февраля по 14 марта участок улицы Рашпилевской в Краснодаре перекроют из-за строительства сетей газоснабжения

Работы будут проводиться у дома 205, в районе пересечения с Гаврилова.

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В этот период движение транспорта частично ограничат по одной из полос Рашпилевской при движении в сторону центра от Гаврилова до проезда Ключевского. На дороге установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, отметили в пресс-службе мэрии города.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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