В Краснодаре в лобовом столкновении пострадали два человека

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 13 февраля произошло ДТП, есть пострадавшие

Авария случилась в 19:00 на улице Аэродромной. Водитель Mitsubishi Pagero ехал в сторону Красных Партизан и в 19:00 выехал на встречную полосу. Там он врезался с BMW, ехавшим навстречу. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ЧП Краснодар» «Вконтакте».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир BMW, их доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в этот же день на Кубани произошло ДТП, в котором иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет.

Аварии ДТП Краснодар

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