На Кубани иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет

Краснодарский край

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В Успенском районе 13 февраля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Авария случилась около 18:00 на трассе Армавир — Николаевская. По предварительным данным, 65-летний водитель машины Volkswagen Polo сбил 47-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. При этом на улице было темно, а на мужчине не было светоотражающих элементов. После столкновения автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель машины получил травмы, а пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, за день до этого в Динском районе машина насмерть сбила женщину, которая шла по дороге при наличии тротуара.

ДТП смерть Успенский район

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