На Кубани иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет

В Успенском районе 13 февраля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Авария случилась около 18:00 на трассе Армавир — Николаевская. По предварительным данным, 65-летний водитель машины Volkswagen Polo сбил 47-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. При этом на улице было темно, а на мужчине не было светоотражающих элементов. После столкновения автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель машины получил травмы, а пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.