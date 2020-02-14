На Кубани иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет
В Успенском районе 13 февраля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал
Авария случилась около 18:00 на трассе Армавир — Николаевская. По предварительным данным, 65-летний водитель машины Volkswagen Polo сбил 47-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. При этом на улице было темно, а на мужчине не было светоотражающих элементов. После столкновения автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель машины получил травмы, а пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, за день до этого в Динском районе машина насмерть сбила женщину, которая шла по дороге при наличии тротуара.