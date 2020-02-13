У распределительного центра «Магнита» в Краснодаре сгорел вахтовый автобус

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 13 января загорелся вахтовый автобус

Сообщение о возгорании автобуса Setra около распределительного центра компании «Магнит» в пос. Дружелюбном поступило в дежурную часть в 18:50.

«Автобус выехал с территории РЦ, проехал 50 метров и загорелся. Предварительная причина — возгорание электропроводки», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Находились ли пассажиры в автобусе в момент возгорания в полиции не уточнили.

Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре и еще нескольких населенных пунктов сгорели семь автобусов, которые занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых «Магнитом». Руководство предприятия ранее заявило, что компании стали поступать угрозы после выигрыша тендера на перевозку.

В конце января двух поджигателей автобусов в краевой столице задержали.

Краснодар Пожары

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