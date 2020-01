В разных районах Кубани за ночь сгорели семь вахтовых автобусов одной компании. За день до этого их закидали камнями

View this post on Instagram

СГОРЕЛИ АВТОБУСЫ перевозившие сотрудников компании "Зелёная линия". Сперва было нападение, а теперь пожар. Не похоже на случайность. . Напомню, ранее писал, что дом владельца автотранспортного предприятия пытались поджечь. А на автобусы было совершено нападение.