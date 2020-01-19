В разных районах Кубани за ночь сгорели семь вахтовых автобусов одной компании. За день до этого их закидали камнями

Краснодарский край

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В Краснодарском крае проводят проверку после того, как ночью 19 января в разных населенных пунктах региона сгорели автобусы компании, перевозившей сотрудников теплиц «Магнита»

Возгорания семи автобусов произошли в период с 3:00 до 4:30 в станице Динской, Некрасовской (Усть-Лабинский район), Старокорсунской и в Немецкой Деревне в Краснодаре. Два автобуса сгорело в Некрасовской, два в Динской (на улице Гоголя), два по разным адресам в Старокорсунской (на Красной в переулке Дорожном) и один в Краснодаре (на Гамбургской), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

Все транспортные средства находились на стоянках, внутри никого не было, при пожарах никто не пострадал.

Паблик «ЧП и ДТП Краснодар и край» пишет, что сгоревшие автобусы занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых компанией «Магнит». 

За несколько дней до этого на вахтовые автобусы этого перевозчика напали в Динском, Кореновском и Усть-Лабинском районах, пишет «Кубань 24». В двух местах автобусы закидали камнями, а в Динском районе рядом с автобусом остановилась машина, из нее вышли несколько парней и начали ломать транспорт, брызнули водителю в лицо из баллончика. Всего от нападений пострадали шесть автобусов.

Директор по развитию транспортной компании Рустам Айметдинов рассказывал изданию, что проблемы у фирмы начались после выигрыша в тендере. По его словам, в офис стали приходить люди с угрозами. Позже угрожавшие перешли к действиям. [Айметдинов является учредителем трех компаний-перевозчиков: ООО «Ютс-Логистик», ООО «Ютс-Транзит» и ООО «Ютс-Тракинг», они зарегистрированы в станицах Северской, Азовской и Новороссийске]

В краевом главке МВД порталу Юга.ру сообщили, что по факту происшествий проводится проверка.

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