В Краснодаре выпустили рекомендации по внешнему виду торговых палаток

Методические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов действуют в Краснодаре с июля 2019 года. Тогда мэрия выпустила рекомендации для дизайна остановок, киосков, палаток для уличных ярмарок, тележек для продажи мороженого, развалов с арбузами и елочных базаров, а также мест для продажи кваса.

В феврале в методичку добавили еще одну категорию — торговые палатки. Их власти предлагают сделать единообразными, но при этом красивыми, функциональными и удобными в использовании. Предлагается несколько цветов, которые входят в цветовую гамму, подобранную для всех торговых объектов города; в качестве материала рекомендуется водоотталкивающая ткань.