В Краснодаре выпустили рекомендации по внешнему виду торговых палаток

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара расширила перечень объектов уличной торговли, которым рекомендуют обновить внешний вид

Методические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов действуют в Краснодаре с июля 2019 года. Тогда мэрия выпустила рекомендации для дизайна остановок, киосков, палаток для уличных ярмарок, тележек для продажи мороженого, развалов с арбузами и елочных базаров, а также мест для продажи кваса.

В феврале в методичку добавили еще одну категорию — торговые палатки. Их власти предлагают сделать единообразными, но при этом красивыми, функциональными и удобными в использовании. Предлагается несколько цветов, которые входят в цветовую гамму, подобранную для всех торговых объектов города; в качестве материала рекомендуется водоотталкивающая ткань.

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По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, методические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов действуют, и в городе уже возводятся объекты по новым рекомендациям.

«Но также мы получили просьбу от управления торговли и бытового обслуживания Краснодара — добавить в перечень объектов еще и торговую палатку. Сейчас они синие, зеленые, в полоску — совершенно разные. А мы предлагаем единый стиль: это вкусные приятные цвета, которые будут хорошо смотреться в любое время года. Кроме того, мы предлагаем изготавливать палатки из водонепроницаемых тканей», — рассказала Машталир.

Новые стандарты изложены в подробной презентации на странице департамента на сайте администрации города. Они ориентированы на проектировщиков, архитекторов, которые в том числе занимаются разработкой дизайн-проектов торговых объектов, владельцев и арендаторов торговых точек. Ими следует руководствоваться как при разработке эскизов новых объектов, так и при реконструкции уже существующих, отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Благоустройство Дизайн Краснодар Наталья Машталир Торговля

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