На Кубани загорелся завод по производству пластиковых окон

В Курганинске утром 12 февраля в производственном цеху произошел пожар на площади 250 кв. метров

Сообщение диспетчеру Курганинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 6:31. Прибывшие на место спасатели установили, что в одноэтажном цеху площадью 400 кв. метров, в котором производят пластиковые окна, произошло возгорание. Пожар в здании распространился на 250 кв. метров.

В 7:14 пожар ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, за сутки до этого, ночью 11 февраля, в Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций. Пожар произошел на 320 кв. метрах.