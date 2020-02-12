На Кубани загорелся завод по производству пластиковых окон
В Курганинске утром 12 февраля в производственном цеху произошел пожар на площади 250 кв. метров
Сообщение диспетчеру Курганинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 6:31. Прибывшие на место спасатели установили, что в одноэтажном цеху площадью 400 кв. метров, в котором производят пластиковые окна, произошло возгорание. Пожар в здании распространился на 250 кв. метров.
В 7:14 пожар ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, за сутки до этого, ночью 11 февраля, в Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций. Пожар произошел на 320 кв. метрах.
Читайте также
Что происходит на мусорном полигоне и чем недовольны жители. Репортаж Юга.ру