Суд наказал Facebook и Twitter штрафами по 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными пользователей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Мировой суд в Москве 13 февраля оштрафовал на 4 млн рублей Twitter и на такую же сумму Facebook за отказ переносить в Россию серверы

Судья Александра Михалева признала иностранные юрлица Facebook Inc. и Twitter Inc. виновными в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ), сообщил корреспондент РИА «Новости».

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Суд решил, что каждая компания должна в течение 60 дней выплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских граждан, написал RT.

Представители Twitter и Facebook на судебном процессе не присутствовали, как и представители Роскомнадзора, направившие протоколы об административном правонарушении в суд в конце января.

Юга.ру писали, что в 2018 году Роскомнадзор решил бороться с Telegram, и выделил на эти цели 20 млрд рублей.

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