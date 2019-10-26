Роскомнадзор обвинил Егора Крида в растлении молодежи и антиценностях сатанизма, а потом удалил доклад

25 октября Роскомнадзор опубликовал на своем сайте анализ творчества российского исполнителя Егора Крида. Авторы доклада рекомендовали присвоить песням маркировку 18+. По их мнению, певец негативно влияет на психику молодежи и вредит семейным ценностям.

«Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие "специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: "Для добывания денег все способы хороши"», — писали в тексте документа эксперты комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации».

По их мнению, Крид намеренно использует «крайне вызывающие и неприличные высказывания» в своих песнях не только для того, чтобы эпатировать публику, но и чтобы совершить акт агрессии против «главного ядра русской культуры — русского языка».

Кроме того, эксперты решили, что даже сам псевдоним певца (настоящая фамилия — Булаткин) вреден: «Для русскоязычного населения слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Также псевдоним Крид может вызывать у современной молодёжи ассоциации с одноимённой компьютерной игрой Assassin's Creed (с англ. - "Кредо ассасина") — кредо убийцы».

Вечером того же дня Роскомнадзор, судя по всему, удалил доклад со своего сайта — по крайней мере, по прежней ссылке текст недоступен.