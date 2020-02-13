Российским солдатам будут платить 2 тыс. рублей в месяц

Краснодарский край, Вся Россия

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В Государственной Думе РФ 13 февраля приняли законопроект о выплате денежного довольствия призывникам

Депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении правок в ст. 2, 3 и 4 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», сообщило РИА «Новости».

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Теперь российские призывники будут получать оклад и ежемесячные надбавки в размере 2 тыс. рублей за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением, а также за работу с документами, представляющими гостайну.

Кроме того, солдатам будут выплачивать пособие в размере одного оклада при увольнении со службы, уточнил RT.

Выплаты получат призывники, проходящие с 1 января 2019 года службу по призыву в рядах Вооруженных сил России, а также те, кто был призван 1 января 2020 года в других войсках и воинских формированиях.

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В 2014 году Юга.ру писали, что за выполнение задач, связанных с риском для жизни, в соответствии с указом президента, в рамках эксперимента солдатам выплачивали 2 тыс. рублей в месяц. Эксперимент завершился 31 декабря 2015 года.

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