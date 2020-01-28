В Кавказском заповеднике рассказали как зимуют зубры, медведи, волки и кабаны

Специалисты обследовали зимовки в долинах Челипси и Бамбачки, а также на хребте Порт-Артур. К концу января снега на их территории особо не прибавилось, но он вымороженный и пушистый. На нем олени чувствуют себя в относительной безопасности, потому что волкам передвигаться здесь тяжело.

Сотрудники заповедника обратили внимание, что олени пасутся вместе с зубрами. Во время обследования зоологи встречали очень много волчьих следов, так как сейчас у хищников брачный период. Скалы Туриной крепости облюбовали туры (не менее 40 особей). А одиночный самец зубра каким-то образом взобрался на вершину Большого Бамбака, на высоту 2,7 тыс. метров над уровнем моря, и пасся там.

Кроме того, в лесу на спуске с Порт-Артура ученых удивили следы медведя. По мнению сотрудников заповедника, зверю помешали залечь в спячку обилие лакомства — буковых орехов, которые толстым слоем лежат на земле. В этом же районе участники обследования встретили и следы кабана, оставленые двумя или тремя взрослыми особями, рассказали в пресс-службе заповедника.

Как писали Юга.ру, в декабре сотрудники Кавказского заповедника сообщили о необычном поведении сонь, которые впали в спячку зимой в горах Сочи.