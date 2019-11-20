Адыгея и Иордания будут развивать этнотуризм

Делегация предпринимателей Адыгеи в ноябре побывала в Иордании для налаживания международного торгово-экономического сотрудничества и международного туризма

Бизнес-миссия впервые была организована Центром поддержки экспорта Республики Адыгея, сообщил порталу Юга.ру в министерстве экономического развития и торговли РА.

По словам собеседника, в ходе поездки один из туроператорв Адыгеи и иорданская компания Golden Bay LLC заключили соглашение о сотрудничестве в развитии международного туризма. Иорданская сторона считает перспективным развитие этнотуризма с учетом проживания в Иордании многочисленной черкесской диаспоры.

«Предметный диалог планируется провести во время ответной бизнес-миссии в Адыгее, которая запланирована на декабрь. Турпредприятие планирует провести инфотур и продемонстрировать туробъекты и услуги в рамках разных пакетов предложений», — отметили в Центре поддержки экспорта Республики Адыгея.

Как сообщали Юга.ру, в этом году республика начала принимать группы туристов из Турции в рамках контрактов с туристскими фирмами по итогам поездки официальной делегации Адыгеи в Турции. Для соотечественников подготовлена большая экскурсионно-познавательная программа с посещением музеев, аулов, знакомством с родословной, историческими местами, достопримечательностями республики.