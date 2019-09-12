Двух депутатов Крыловского района лишили полномочий за скрытую покупку 18 участков земли на 9 млн рублей
В Крыловском районе в сентябре лишили мандатов двух местных депутатов, которые скрыли информацию о земельных участках и машине
Депутаты совета Крыловского сельского поселения за 2017 и 2018 года скрыли данные о покупке 18 земельных участков. Их общая стоимость составляла более 9 млн рублей. Также один из них не указывал в своих декларациях, что у него есть автомобиль стоимостью более 2 млн рублей. При этом доходы, которые указывали депутаты, не позволяли приобрести это имущество.
Все эти факты выявили после проверки прокуратуры. На внеочередной сессии совета полномочия двух депутатов досрочно прекратили, сообщили 11 сентября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее Юга.ру писали о других случаях, когда депутатов лишали мандатов за скрытые доходы. Так, в марте в Брюховецком районе лишили полномочий четырех депутатов, которые скрывали свои автомобили и счета. А в июне мандаты забрали у трех депутатов, которые скрыли сведения о доходах, полученные от продажи недвижимости и автомобилей Infiniti, Toyota и Chevrolet.
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