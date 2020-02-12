В Краснодаре ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и скрылся
Полиция Краснодара ищет свидетелей ДТП на улице Красных Партизан, где LADA Largus сбила ребенка и уехала
Инцидент произошел 10 февраля около 11:00 на участке Красных Партизан между Трубилина до Герцена, около дома № 8.
Белая LADA Largus сбила 6-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой вне пешеходного перехода. Водитель с места ЧП скрылся. Мальчика госпитализировали в медучреждение с открытым переломом голени.
Тех, кто был свидетелем аварии, располагает информацией о личности водителя или номерах его машины, просят сообщить по телефонам: 8(918)128-29-39 или 102.
Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре иномарка сбила двух дорожных рабочих, один из них скончался.
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