В Краснодаре ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и скрылся

Полиция Краснодара ищет свидетелей ДТП на улице Красных Партизан, где LADA Largus сбила ребенка и уехала

Инцидент произошел 10 февраля около 11:00 на участке Красных Партизан между Трубилина до Герцена, около дома № 8.

Белая LADA Largus сбила 6-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой вне пешеходного перехода. Водитель с места ЧП скрылся. Мальчика госпитализировали в медучреждение с открытым переломом голени.

Тех, кто был свидетелем аварии, располагает информацией о личности водителя или номерах его машины, просят сообщить по телефонам: 8(918)128-29-39 или 102.