В Геленджике при ремонте школы похитили 400 тыс. рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте школы в Геленджике

Нарушения выявила проверка прокуратуры. Выяснилось, что при ремонте школы № 12 в Дивноморском подрядчик завысил стоимость проведенных работ. В актах сумма превышала реальную на 400 тыс. рублей. Заказчик оплатил всю указанную сумму из бюджетных денег.

Результаты проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 9 января.

Как писали Юга.ру, в Ингушетии в 2018 году при строительстве школы похитили 12,5 млн рублей.