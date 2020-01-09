В Геленджике при ремонте школы похитили 400 тыс. рублей

Краснодарский край

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Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте школы в Геленджике

Нарушения выявила проверка прокуратуры. Выяснилось, что при ремонте школы № 12 в Дивноморском подрядчик завысил стоимость проведенных работ. В актах сумма превышала реальную на 400 тыс. рублей. Заказчик оплатил всю указанную сумму из бюджетных денег.

Результаты проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 9 января.

Как писали Юга.ру, в Ингушетии в 2018 году при строительстве школы похитили 12,5 млн рублей.

Бюджет Геленджик Мошенничество Прокуратура Хищение Школа

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