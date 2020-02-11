На трассе в Туапсинском районе мужчина попал под три машины

В Туапсинском районе вечером 10 февраля произошло ДТП, в результате которого погиб человек

Авария случилась в 20:00 в районе 1-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем Kia Optima сбил пешехода, который переходил проезжую часть в запрещенном месте. От удара его отбросило на встречную полосу, где он попал еще под два автомобиля.

В результате происшествия пешеход умер на месте. Погибшим оказался 52-летний мужчина. Отмечается, что на нем не было светооотражающих элементов. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили 11 февраля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 11 февраля стало известно о том, что в массовом ДТП с фурой под Краснодаром погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.