Житель Кубани обманул пенсионерку на 1,4 млн рублей, обещая вернуть ей деньги из «МММ»
Жителя Краснодарского края поймали на мошенничестве с деньгами вкладчиков «МММ»
В дежурную часть в Кабардино-Балкарии позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что в течение месяца ей звонил мужчина, представлявшийся сотрудником юридической службы. Он предлагал ей выплатить компенсацию за ранее вложенные деньги в финансовую пирамиду «МММ».
Читайте также:
Мужчина сообщил, что для этого пенсионерке необходимо перевести предварительный взнос на различные расчетные счета. Она согласилась и сделала несколько переводов на сумму более 1,4 млн рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Злоумышленником оказался ранее судимый житель Краснодарского края. У него дома нашли базу данных вкладчиков компании «МММ». По предварительным данным, он подделывал голоса, изображал людей разного пола и возраста и звонил через интернет, подменяя код региона и абонентский номер.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), его заключили под стражу. Сейчас проверяется его причастность к ряду других аналогичных преступлений, сообщили в МВД России 10 февраля.
Напомним, акционерное общество «МММ», которое привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды, была основана в 90-е годы Сергеем Мавроди. Вкладчиками, купившими акции и так называемые билеты, были несколько миллионов человек. После краха пирамиды потерпевшими признали около 10 тыс. человек. Ущерб от работы «МММ» оценили в более чем 110 млн рублей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.