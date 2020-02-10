Житель Кубани обманул пенсионерку на 1,4 млн рублей, обещая вернуть ей деньги из «МММ»

В дежурную часть в Кабардино-Балкарии позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что в течение месяца ей звонил мужчина, представлявшийся сотрудником юридической службы. Он предлагал ей выплатить компенсацию за ранее вложенные деньги в финансовую пирамиду «МММ».

Мужчина сообщил, что для этого пенсионерке необходимо перевести предварительный взнос на различные расчетные счета. Она согласилась и сделала несколько переводов на сумму более 1,4 млн рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Краснодарского края. У него дома нашли базу данных вкладчиков компании «МММ». По предварительным данным, он подделывал голоса, изображал людей разного пола и возраста и звонил через интернет, подменяя код региона и абонентский номер.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), его заключили под стражу. Сейчас проверяется его причастность к ряду других аналогичных преступлений, сообщили в МВД России 10 февраля.