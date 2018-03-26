Умер бывший глава «МММ» Сергей Мавроди

В московской больнице умер бывший глава финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди

Накануне Мавроди госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвали прохожие — мужчина пожаловался на слабость и боли в сердце, пишет «Московский комсомолец».

Мавроди доставили в 67-ю горбольницу, он скончался утром 26 марта.

Информацию о смерти Мавроди РБК подтвердил источник в МВД. Собеседник уточнил, что мужчину госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.

Мавроди в 90-е основал акционерное общество «МММ», которое привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Вкладчиками «МММ», купившими акции и так называемые билеты, были несколько миллионов человек. После того, как пирамида рухнула, Мавроди избрался в Госдуму, чтобы избежать наказания. В апреле 2007 года его приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием граждан». Потерпевшими были около 10 тыс. человек. Мавроди считал себя невиновным. Ущерб от работы «МММ» оценили в более чем 110 млн рублей. Мавроди вышел на свободу спустя месяц после приговора, потому что большую часть срока сидел в СИЗО.