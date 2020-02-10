На Кубани два человека пострадали в ДТП, где машина врезалась в забор

Краснодарский край

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В Мостовском районе 8 февраля произошла автомобильная авария, есть пострадавшие

Авария случилась в 16:15 в поселке Псебай. По предварительным данным 40-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21102 потерял управление, съехал в дороги и врезался в электрическую опору, а затем в забор дома.

В результате ДТП водителя и 39-летнюю пассажирку машины доставили в больницу с множественными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 7 февраля в Белореченском районе произошло ДТП, в котором погиб один человек.

ДТП Мостовской район

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