На Кубани два человека пострадали в ДТП, где машина врезалась в забор

Авария случилась в 16:15 в поселке Псебай. По предварительным данным 40-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21102 потерял управление, съехал в дороги и врезался в электрическую опору, а затем в забор дома.

В результате ДТП водителя и 39-летнюю пассажирку машины доставили в больницу с множественными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 7 февраля в Белореченском районе произошло ДТП, в котором погиб один человек.