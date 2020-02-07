Водитель легковушки погиб в ДТП на Кубани

В Белореченском районе утром 7 февраля произошло ДТП, в котором погиб один человек

Авария случилась в 8:05 на трассе Белореченск — Гиагинская при повороте в поселок Гончарка. Управление по делам ГО и ЧС в своем инстаграме рассказало, что водитель автомобиля ВАЗ-2105, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил машину Renault Logan, которая ехала по главной.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте.

Еще одна авария случилась в Белореченском районе вечером 5 февраля. Там машина насмерть сбила пешехода, который шел по обочине.