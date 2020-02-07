Водитель легковушки погиб в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Белореченском районе утром 7 февраля произошло ДТП, в котором погиб один человек

Авария случилась в 8:05 на трассе Белореченск — Гиагинская при повороте в поселок Гончарка. Управление по делам ГО и ЧС в своем инстаграме рассказало, что водитель автомобиля ВАЗ-2105, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил машину Renault Logan, которая ехала по главной.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте.

Еще одна авария случилась в Белореченском районе вечером 5 февраля. Там машина насмерть сбила пешехода, который шел по обочине.

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Внимание ДТП! Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего. 07.02.2020г. в 08.05ч. в ЕДДС на тел.112 от диспетчера СМП поступило сообщение о том, что на а/д Белореченск – Гиагинская поворот на п.Гончарка произошло ДТП с пострадавшим. По прибытию на место спасателей установлено, что водитель А/м ВАЗ 2105 выезжая с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении по главной дороге а/м РЕНО-ЛОГАН и допустил столкновением. В результате столкновения водитель ВАЗ 2105 погиб на месте. Уважаемые автомобилисты, обращаем ваше внимание на мокрое дорожное покрытие. Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения, это может привести к трагическим последствиям. Помните вас ждут дома. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112.

A post shared by Управление по делам ГО и ЧС (@go_i_chs_belorechensk) on

Белореченский район ДТП смерть

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